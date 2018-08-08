По делу БелТА задержана почти вся редакция Realt.by

СЕГОДНЯ 14:03 2018-08-08T15:00:11+03:00

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Новые известия о задержаниях в рамках дела, возбужденного по заявлению государственного агентства БелТА: сотрудники СК пришли в редакцию портала о недвижимости Realt.by. 8 августа были задержаны главный редактор и три журналиста, они доставлены в Следственный комитет для допроса. Изъята и техника журналистов, сообщает БелаПАН.

Кроме того, второй день продолжается обыск в редакции портала Tut.by, также утром следователи пришли с обыском в дом журналиста Павла Быковского, внештатного сотрудника Deutsche Welle и известного медиаэксперта. По сообщениям прессы, задержан и журналист Алексей Жуков.

Напомним, 7 августа состоялись обыски в редакции независимого информационного агентства БелаПАН, редакциях портала Tut.by и газеты «Наука». Несколько журналистов были задержаны на трое суток и помещены в изолятор. Поводом стало заявление главы БелТА о незаконном доступе к платной информации ведущего госресурса.