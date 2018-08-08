2018-08-08T15:33:11+03:00
Общество

Пять дней в Минске искали пропавшую 14-летнюю девочку - и нашли

Оказалось, что школьница находится у друзей
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Пять дней в Минске искали пропавшую 14-летнюю девочку - и нашли. Фото: ГУВДПять дней в Минске искали пропавшую 14-летнюю девочку - и нашли. Фото: ГУВД
Изменить размер текста:

Милиция нашла 14-летнюю Кристину Кравченко, которую искали около пяти дней в Минске. 3 августа девочка ушла из дома по улице Жиновича и с тех пор о ней ничего не было известно. Но вскоре оказалось, что ребенок находится у друзей. Там подростка и обнаружили.

Кристину вернули в семью, и с вечера вторника девочка находится дома, с ней все в порядке, сообщает столичное ГУВД.

Минской милиции не первый раз в этом году приходится искать ушедших из дома девочек-подростков. В предыдущих случаях беглецы также оказывались у друзей либо бродили по торговым центрам.

Психологи считают, что в тех случаях, когда дети в подростковом возрасте уходят из дома, они не имеют доверительных отношений с родителями. Поэтому мам и пап призывают не конфликтовать с ребенком, переживающим трудный возраст, а больше общаться, слушать его, как можно чаще проводить вместе время.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Парень предложил знакомой заработать, а в итоге "повесил" на нее кредит
Основателя TUT.BY вызывали на допрос в СК
Под Скиделем из-за ДТП дорогу завалило тушами животных
В Бешенковичском районе ребенок выпил уксусную кислоту
В Бресте появился "музыкальный" пешеходный переход
Электрички БЖД обеспечат бесперебойной мобильной связью и wi-fi
Сельчанин, чье опьянение составляло 3,7 промилле, врезался в дерево
В Каменецком районе после ДТП в реанимацию попал 16-летний мотоциклист
По делу БелТА задержана почти вся редакция Realt.by
Опять автобус: Neoplan протаранил грузовик под Осиповичами
На мясокомбинате закопали 147 тысяч банок просроченной тушенки
В Витебске начался суд над мужчиной, который заманил подростка на берег реки и изнасиловал
Семья из Гродно возвращалась с моря и попала в ДТП. Погибла девушка
Еще один журналист: СК пришел к Павлюку Быковскому‍
Запрет на посещение лесов введен в пяти районах Беларуси‍
Сегодня, 8 августа, начинается суд по делу о гибели Александра Коржича
Одну из редакторов TUT.BY отпустили
В Беларуси легализовали онлайн-казино
В Бресте бесправник пытался подкупить сотрудников ГАИ
В Калинковичах местный житель ранил ножом мужчину и напал на милиционера
Квартиру в Минске от «Евроопт» выиграл Александр Филатов из Гомеля
Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности из-за жары
В Ивацевичском районе в ДТП пострадал гражданин Китая
В Минске ищут пропавшую 14-летнюю девочку
МИД - про задержания журналистов: «Не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси»