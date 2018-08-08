Пять дней в Минске искали пропавшую 14-летнюю девочку - и нашли

СЕГОДНЯ 15:19 2018-08-08T15:33:11+03:00

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Милиция нашла 14-летнюю Кристину Кравченко, которую искали около пяти дней в Минске. 3 августа девочка ушла из дома по улице Жиновича и с тех пор о ней ничего не было известно. Но вскоре оказалось, что ребенок находится у друзей. Там подростка и обнаружили.

Кристину вернули в семью, и с вечера вторника девочка находится дома, с ней все в порядке, сообщает столичное ГУВД.

Минской милиции не первый раз в этом году приходится искать ушедших из дома девочек-подростков. В предыдущих случаях беглецы также оказывались у друзей либо бродили по торговым центрам.

Психологи считают, что в тех случаях, когда дети в подростковом возрасте уходят из дома, они не имеют доверительных отношений с родителями. Поэтому мам и пап призывают не конфликтовать с ребенком, переживающим трудный возраст, а больше общаться, слушать его, как можно чаще проводить вместе время.