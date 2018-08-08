В Каменецком районе после ДТП в реанимацию попал 16-летний мотоциклист

СЕГОДНЯ 16:09 2018-08-08T16:33:30+03:00

Он не уступил дорогу автомобилю

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Авария произошла 6 августа на дороге Р-98. На перекрестке с второстепенной дорогой мотоцикл «Минск» врезался в легковой автомобиль «Киа». За рулем легковушки ехал 26-летний россиянин, а мотоциклом управлял 16-летний житель Каменца.

По информации областной Госавтоинспекции, мотоциклист выехал на дорогу с второстепенной и не уступил «Киа».

- В результате ДТП несовершеннолетнему мотоциклисту были причинены тяжкие телесные повреждения. В настоящее время он находится в реанимации, - комментирует Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.

Каменецкий райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении водителя «Киа» за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Следователи и эксперты устанавливают все обстоятельства аварии.