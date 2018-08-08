2018-08-08T16:43:09+03:00
Происшествия

Сельчанин, чье опьянение составляло 3,7 промилле, врезался в дерево

Он и его пассажиры перед поездкой пили алкогольные напитки
Павел МИЦКЕВИЧ
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Сельчанин ехал на рыбалку с 3,7 промилле алкоголя и врезался в дерево. Фото: СКСельчанин ехал на рыбалку с 3,7 промилле алкоголя и врезался в дерево. Фото: СК
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Во вторник в Рогачевском районе сельчане на старенькой «Ниве» отправились на рыбалку. Все бы нормально, но водитель буквально дышал парами алкоголя. У него была почти смертельная доза - 3,68 промилле! Ничем хорошим поездка не закончилась: машина оказалась в кювете.

- Подозреваемый управлял автомобилем ВАЗ 21213, двигаясь по автодороге местного значения. В пути водитель не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на дерево, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель Управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В ДТП пострадали водитель и два его пассажира - друг и родственник, все трое - пенсионеры. К счастью, обошлось без смертельного исхода: с травмами различной степени тяжести сельчане госпитализированы.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Следствие уже установило, что подозреваемый в преступлении вместе с родственником и знакомым ехал на рыбалку, и перед поездкой все трое пили алкогольные напитки. Проводятся экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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