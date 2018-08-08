В Бресте появился "музыкальный" пешеходный переход
Ноу-хау от ГАИ находится на улице Гоголя
В Бресте появились креативные пешеходные переходы. Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
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Креативная разметка двух нерегулируемых пешеходных переходов в виде клавиш фортепиано появилась на проезжей части рядом с Брестским государственным музыкальным колледжем им. Г. Ширмы.
Фотографию в социальных сетях опубликовала сегодня, 8 августа, ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Опыт нанесения креативной разметки впервые был применен в Бресте.