В Бешенковичском районе ребенок выпил уксусную кислоту

СЕГОДНЯ 19:04 2018-08-08T19:04:34+03:00

Вероятно, он перепутал ее с водой

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Сообщение о произошедшем поступило в правоохранительные органы из учреждения здравоохранения Бешенковичского района. Туда доставили малолетнего ребенка с диагнозом «употребление уксусной кислоты».

Следователи Бешенковичского РОСК выбыли на место происшествия и провели осмотры. Было установлено, что двое несовершеннолетних детей вместе с матерью (жители Витебска) находились в гостях у бабушки в одной из деревень района. Около трех часов дня четырехлетний ребенок пришел домой с улицы, взял со стола в прихожей пластиковую бутылку и выпил из нее жидкость. В бутылке был 9-процентный раствор уксусной кислоты.

Ребенка обследовали и оказали медецинскую помощь. Он отпущен домой, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Семья характеризуется положительно, в социально-опасном положении не находится.

Во избежание подобных несчастных случаев с детьми следователи призывают родителей не оставлять детей без присмотра.