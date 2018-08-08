Под Скиделем из-за ДТП дорогу завалило тушами животных

СЕГОДНЯ 20:07 2018-08-08T20:07:44+03:00

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Авария произошла сегодня, 8 августа, около девяти утра на автодороге «Минск-Гродно». Грузовик "MAN" вез туши и субпродукты на переработку. Он двигался со стороны Скиделя в направлении Песчанки, когда перед ним на пешеходном переходе с правой стороны появилась пенсионерка.

Водитель грузовика применил экстренное торможение, и содержимое кузова вывалилось на дорогу. Наезда избежать не удалось, пожилая женщина получила перелом ноги и помещена в больницу, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Устанавливается, под каким углом пенсионерка пересекала проезжую часть. По предварительной информации, она не спешивалась.