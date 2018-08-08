Основателя TUT.BY вызывали на допрос в СК

СЕГОДНЯ 21:07 2018-08-08T21:07:48+03:00

Юрия Зиссера вызывали на допрос в СК Фото: Вадим ЗАМИРОВСКИЙ

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Основателя и совладельца интернет-портала TUT.BY Юрия Зиссера в среду, 8 августа, вызывали на допрос в Следственный комитет.

Как пишет пресс-служба "Белорусской ассоциации журналистов", в офисе интернет-ресурса закончился обыск.

Спустя несколько часов Юрий Зиссер опубликовал в своем Facebook запись о том, что допрос окончен.

– Допрос закончен. Все в порядке. Естественно, дал подписку о неразглашении, – написал основатель портала.

Напомним, во вторник прошли обыски в редакциях независимого информационного агентства БелаПАН и портала TUT.BY, а также в квартирах журналистов. Несколько журналистов были задержаны на трое суток и помещены в ИВС. Поводом стало заявление государственного информационного агентства БелТА о незаконном доступе к информации издания.

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