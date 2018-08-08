Основателя TUT.BY вызывали на допрос в СК
Основателя и совладельца интернет-портала TUT.BY Юрия Зиссера в среду, 8 августа, вызывали на допрос в Следственный комитет.
Как пишет пресс-служба "Белорусской ассоциации журналистов", в офисе интернет-ресурса закончился обыск.
Спустя несколько часов Юрий Зиссер опубликовал в своем Facebook запись о том, что допрос окончен.
– Допрос закончен. Все в порядке. Естественно, дал подписку о неразглашении, – написал основатель портала.
Напомним, во вторник прошли обыски в редакциях независимого информационного агентства БелаПАН и портала TUT.BY, а также в квартирах журналистов. Несколько журналистов были задержаны на трое суток и помещены в ИВС. Поводом стало заявление государственного информационного агентства БелТА о незаконном доступе к информации издания.
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