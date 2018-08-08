2018-08-08T21:33:56+03:00
Происшествия

Парень предложил знакомой заработать, а в итоге "повесил" на нее кредит

Он задержан правоохранителями
Надежда СЕРГЕЕВА
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Парень тайно оформил на свою знакомую онлайн-кредитПарень тайно оформил на свою знакомую онлайн-кредитФото: Павел МАРТИНЧИК
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Сотрудники подразделения по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий задержали 21-летнего уроженца Брестчины. В ходе беседы со своей знакомой он тайно оформил на нее онлайн-кредит.

Договорившись о встрече со своей знакомой, молодой человек в ходе беседы увидел, что у девушки имеется в наличии пластиковая банковская карта. Злоумышленник предложил девушке заработать 500 рублей. Ей всего лишь необходимо было предоставить информацию о своей банковской карте, для зачисления на нее 3000 рублей, которые якобы заработал молодой человек. Позже незаметно от девушки он в ее мобильном телефоне выбрал вкладку банка, клиентом которого она является, и на ее имя оформил онлайн-кредит на сумму 3500 рублей. Потерпевшая сама предложила злоумышленнику снять деньги через банкомат. После обналичивания молодой человек добросовестно передал девушке обещанную сумму, сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

Потерпевшая обратилась в милицию после того, как сотрудники банка напомнили ей об имеющемся кредите и его обязательном погашении. Подозреваемый совершил еще четыре преступных эпизода на территории Минска.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 212 («Хищение путем использования компьютерной техники») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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