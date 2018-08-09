2018-08-09T09:32:28+03:00
Политика

В Беларуси осенью появится кодекс госслужащего

Кодекс госслужащего разрабатывают в соответствии с распоряжением премьер-министра и главы Администрации президента
Сергей ДЕМИДОВ
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Кодекс госслужащего планируют подготовить к 20 октября.Кодекс госслужащего планируют подготовить к 20 октября.
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Скоро и у государственных служащих появится свой кодекс. Уже создана межведомственная рабочая группа, которая разработает его до 20 октября.

Она создана для совершенствования правового регулирования института госслужбы, закрепления четких и исчерпывающих требований, предъявляемых к ее прохождению, определения обязанностей, прав и социально-правовых гарантий госслужащих, сообщает belta.by.

В составе группы - члены Национального центра законодательства и правовых исследований, Министерства финансов и юстиции РБ.

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