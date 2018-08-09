В Беларуси осенью появится кодекс госслужащего
Кодекс госслужащего разрабатывают в соответствии с распоряжением премьер-министра и главы Администрации президента
Кодекс госслужащего планируют подготовить к 20 октября.
Изменить размер текста:
Скоро и у государственных служащих появится свой кодекс. Уже создана межведомственная рабочая группа, которая разработает его до 20 октября.
Она создана для совершенствования правового регулирования института госслужбы, закрепления четких и исчерпывающих требований, предъявляемых к ее прохождению, определения обязанностей, прав и социально-правовых гарантий госслужащих, сообщает belta.by.
В составе группы - члены Национального центра законодательства и правовых исследований, Министерства финансов и юстиции РБ.