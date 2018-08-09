В Витебске двое мужчин потеряли сознание в колодце, их достали оттуда спасатели

СЕГОДНЯ 10:31 2018-08-09T10:31:46+03:00

Отец и сын надышались парами битумной мастики, сейчас они в больнице

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Двое мужчин едва не погибли, когда обустраивали канализационный колодец на территории своего домовладения. Это произошло вечером 8 августа в Витебске на улице Данукалова.

Спасателей вызвала супруга одного из пострадавших. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, оказалось, что в колодце на четырехметровой глубине находятся двое мужчин, оба без сознания. Пострадавших при помощи специальной техники и страхующих устройств достали из колодца. Оба госпитализированы, находятся в отделении токсикологии. Медики оценивают состояние мужчин как средне тяжелое.

Пострадавшие – 60-летний электромонтер Витебского предприятия котельных и тепловых сетей и его 37-летний сын, стропальщик ОАО «Витебсклес», сообщает пресс-служба МЧС.