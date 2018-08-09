Белорусские клубы сыграют первые матчи в третьем раунде квалификации Лиги Европы

9 Авг. 10:55 2018-08-09T10:55:07+03:00

Минчане сразятся в белорусской столице, брестские футболисты – на Кипре

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Сразу два белорусских клуба сыграют 9 августа в третьем раунде квалификации футбольной Лиги Европы.

Минское «Динамо» сразится в белорусской столице с футболистами из питерского «Зенита». Брестское «Динамо» отправилось на Кипр, чтобы сыграть матч с кипрским «Аполлоном» из Лимасола.

Матчи начнутся в восемь вечера по белорусскому времени.

Держим кулаки и болеем за наших!