В Витебской области один ребенок выпил кислоту, а второй разгрыз градусник

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-09T11:30:39+03:00

Оба несчастных случая произошли в один день

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6 августа два ребенка попали в больницу в Витебской области в результате несчастных случаев. В одной из деревень Бешенковичского района четырехлетний ребенок выпил жидкость из пластиковой бутылки, которая стояла в прихожей дома его бабушки. В бутылке оказался 9-процентный раствор уксусной кислоты. Ребенка отвезли в больницу, медики оказали ему помощь и отпустили домой.

Четырехлетняя девочка в Толочине разгрызла градусник. Малышка была простужена, и мама решила измерить ей температуру. Женщина на несколько минут вышла из дома, а когда вернулась, увидела, что градусник разбит. Девочка рассказала маме, что градусник она раскусила. Медики обследовали девочку. К счастью, ни ртути, ни стекла в пищеводе у нее не нашли.

- Следователи Бешенковичского и Толочинского РОСК провели осмотры мест происшествия, сейчас они выясняют обстоятельства несчастных случаев, - сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. - Обе семьи характризуются положительно.