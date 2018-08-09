2018-08-09T12:18:31+03:00
Происшествия

Исчезла главный редактор БелаПАН Ирина Левшина

Связь с главным редактором информационной компании БелаПАН Ириной Левшиной прервалась
Сергей ДЕМИДОВ
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В Беларуси 9 августа исчезла главный редактор БелаПАН Ирина Левшина. Фото: naviny.by.В Беларуси 9 августа исчезла главный редактор БелаПАН Ирина Левшина. Фото: naviny.by.
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Ирина Левшина утром 9 августа не пришла на работу, ее телефон отключен.

Не исключено, что она задержана сотрудниками Следственного комитета в рамках «дела БелТА», возможно также, что в ее квартире идет обыск и ей запрещено пользоваться телефоном, сообщает БелаПАН.

Напомним, 7 августа в офисах TUT.BY и БелаПАН начались обыски, задержаны редакторы и журналисты.

Основателя TUT.BY 8 августа вызвали на допрос в СК. Юрий Зиссер уверен, что у следователей нет претензий к порталу, уголовное дело заведено на сотрудников.

8 августа стало известно, что задержана почти вся редакция Realt.by. Позже их отпустили.

Также СК пришел к журналисту Павлюку Быковскому, он задержан.

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