Исчезла главный редактор БелаПАН Ирина Левшина

СЕГОДНЯ 12:02 2018-08-09T12:18:31+03:00

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Ирина Левшина утром 9 августа не пришла на работу, ее телефон отключен.

Не исключено, что она задержана сотрудниками Следственного комитета в рамках «дела БелТА», возможно также, что в ее квартире идет обыск и ей запрещено пользоваться телефоном, сообщает БелаПАН.

Напомним, 7 августа в офисах TUT.BY и БелаПАН начались обыски, задержаны редакторы и журналисты.

Основателя TUT.BY 8 августа вызвали на допрос в СК. Юрий Зиссер уверен, что у следователей нет претензий к порталу, уголовное дело заведено на сотрудников.

8 августа стало известно, что задержана почти вся редакция Realt.by. Позже их отпустили.

Также СК пришел к журналисту Павлюку Быковскому, он задержан.