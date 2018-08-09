СК: Ирина Левшина задержана

СЕГОДНЯ 12:13 2018-08-09T13:13:12+03:00

Также СК РБ подтвердил, что с главным редактором ЗАО «БелаПАН» Ириной Левшиной проводятся следственные действия

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Утром 9 августа связь с Ириной Левшиной прервалась.

В полдень стало известно, что СК РБ проводит с редактором следственные действия.

По уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации задержана главный редактор ЗАО «БелаПАН» Ирина Левшина, с ней проводятся следственные действия, сообщил СК РБ в своем Телеграм-аккаунте.

Напомним, обыски и задержания журналистов и редакторов продолжаются третий день.

7 августа в офисах TUT.BY и БелаПАН начались обыски, задержаны редакторы и журналисты.

Основателя TUT.BY 8 августа вызвали на допрос в СК. Юрий Зиссер уверен, что у следователей нет претензий к порталу, уголовное дело заведено на сотрудников.

8 августа стало известно, что задержана почти вся редакция Realt.by. Позже их отпустили.

Также СК пришел к журналисту Павлюку Быковскому, он задержан.