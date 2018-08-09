В Западной Двине поймали почти 50-килограммового сома

СЕГОДНЯ 13:03 2018-08-09T13:05:11+03:00

Как утверждает пользователь Вконтакте Вадим Чайка, этот сом пойман в Витебске и весит почти 50 килограммов. Фото: социальные сети.

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В Витебске поймали сома весом 48 килограммов 600 граммов. Фото огромной рыбы выложил в сеть пользователь Вконтакте Вадим Чайка. По словам Вадима, сома поймал его товарищ в ночь на 7 августа. Рыбачил на Западной Двине, в черте города, используя только разрешенные методы рыболовства. Наживкой, на которую попался сом-рекордсмен, послужил жареный воробей (жареных или опаленных воробьев действительно используют при ловле сомов, это одна из самых популярных приманок для этого вида рыбы). Вытаскивали рыбу на берег больше часа.

На Витебщине нередко попадаются крупные трофеи, в частности, на одном из озер Ушачской группы ловили сома весом около 35 килограммов, а в той же Западной Двине – 47-килограммового.

Длина сома, судя по фото - 179 сантиметров. Фото: социальные сети.