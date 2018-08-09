В Орше сотрудник ГАИ спас котенка, который застрял под капотом машины

9 Авг. 13:51 2018-08-09T14:23:22+03:00

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- Я повез жену к стоматологу. В поликлинике мы провели около часа, а когда я завел машину, чтобы ехать по другим делам, из-под капота раздался истошный вопль, - рассказывает оршанец Яков Великовский. – Открыл капот, а там маленький серый котенок застрял под приводным ремнем! Ремень прихватил ему лапу и хвост. Он и шипел, и рычал, и пищал, и кричал… Моя жена так расстроилась, что пошла обратно в поликлинику, попросила, чтобы ей валерьянки дали.

Яков Борисович попытался достать котенка, но у него ничего не получилось – во-первых, застрял он серьезно, а во-вторых, отбивался и царапался, когда к нему протягивали руки. Собрались зеваки. Кто-то пытался помочь, кто-то начал звонить в МЧС, в милицию, в другие службы.

- После всех этих звонков приехал к нам на помощь сотрудник ГАИ, - рассказывает Яков Великовский. - Несколько часов потратил, но все проблемы решил. Он и под машину лазил, и в машину, пока не освободил котенка. А потом еще вызвал знакомого автослесаря, чтобы тот починил мне автомобиль: когда вручную отжимали приводной ремень, чтобы достать котенка, ремень повредили.

Котенок, как только его вытащили из западни, убежал к ближайшим домам. Он лишь немного прихрамывал. А супруги Великовские на следующий день поехали в ГАИ, чтобы поблагодарить за помощь и отзывчивость лейтенанта Алексея Дубина, который помог им в нестандартной ситуации.

А в 2017 году в Полоцке за поступок, дискредитирующий звание сотрудника органов внутренних дел, уволили прапорщика милиции, который пнул на улице котенка.