2018-08-09T14:33:28+03:00
Происшествия

Под Брестом автомобиль ГАИ улетел в кювет и опрокинулся

Транспортное средство пострадало во время преследования нарушителя
Сергей ДЕМИДОВ
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Под Брестом автомобиль ГАИ улетел в кювет и опрокинулся. Фото: gaibrest.by.Под Брестом автомобиль ГАИ улетел в кювет и опрокинулся. Фото: gaibrest.by.
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Началось все с того, что утром 9 августа специальный прибор зафиксировал превышение скорости, и сотрудник ГАИ бросился в погоню.

В ходе преследования нарушителя на служебном автомобиле марки «Опель Астра» произошла разгерметизация переднего колеса, сообщает gaibrest.by.

В результате сотрудник ГАИ не справился с управлением, служебная машина съехала в придорожный кювет и опрокинулась.

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