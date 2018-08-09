СК отпускает редактора TUT.BY Галину Уласик
Днем 9 августа Галину Уласик допрашивали в СК в присутствии ее адвоката. Об этом «Комсомолке» рассказала ее дочь Валерия Уласик.
- Маму допросили около 12.30 в присутствии ее адвоката, - рассказала Валерия.
После этого стало известно, что Галину Уласик отпускают.
Напомним, обыски и задержания журналистов и редакторов продолжаются третий день.
7 августа в офисах TUT.BY и БелаПАН начались обыски, задержаны редакторы и журналисты.
Основателя TUT.BY 8 августа вызвали на допрос в СК. Юрий Зиссер уверен, что у следователей нет претензий к порталу, уголовное дело заведено на сотрудников.
8 августа стало известно, что задержана почти вся редакция Realt.by. Позже их отпустили.
Также СК пришел к журналисту Павлюку Быковскому, он задержан.