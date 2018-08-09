Редактора TUT.BY Анну Калтыгину не отпустили

9 Авг. 15:57 2018-08-09T16:51:44+03:00

Она уже двое суток в ИВС на Окрестина

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В полдень стало известно, что допросили, а затем отпустили редактора Галину Уласик.

Основатель TUT.BY Юрий Зиссер сообщил в своем Фейсбуке, что на свободу вышла и редактор портала Анна Калтыгина. Однако вскоре он же и опроверг эту информацию, уточнив: "Простите, информация не подтверждена".

Напомним, обыски и задержания журналистов и редакторов продолжаются третий день.

7 августа в офисах TUT.BY и БелаПАН начались обыски, задержаны редакторы и журналисты.

Основателя TUT.BY 8 августа вызвали на допрос в СК. Юрий Зиссер уверен, что у следователей нет претензий к порталу, уголовное дело заведено на сотрудников.

8 августа стало известно, что задержана почти вся редакция Realt.by. Позже их отпустили.

Также сотрудники СК пришли к журналисту Павлюку Быковскому, он задержан.

9 августа прошел обыск у главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной, она задержана.