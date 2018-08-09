В Пинске утонул 17-летний парень, спасая девушку, не умеющую плавать
Трагедия на воде случилась днем 8 августа
В Пинске утонул 17-летний парень, спасая девушку, не умеющую плавать.
Изменить размер текста:
Ребята развлекались жарким летним днем, прыгая в воду с тарзанки. И предложили попробовать прыгнуть девушке, не умеющей плавать.
Она согласилась, прыгнула и начала тонуть, на помощь ей бросились два друга, сообщает vb.by.
Девушка выжила, но один из парней, бросившихся на помощь, захлебнулся и погиб.
В ОСВОДе уточняют, что в 2018 году на водоемах Брестской области утонули уже 46 человек.