9 Авг. 16:38 2018-08-09T16:47:04+03:00

В Пинске утонул 17-летний парень, спасая девушку, не умеющую плавать.

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Ребята развлекались жарким летним днем, прыгая в воду с тарзанки. И предложили попробовать прыгнуть девушке, не умеющей плавать.

Она согласилась, прыгнула и начала тонуть, на помощь ей бросились два друга, сообщает vb.by.

Девушка выжила, но один из парней, бросившихся на помощь, захлебнулся и погиб.

В ОСВОДе уточняют, что в 2018 году на водоемах Брестской области утонули уже 46 человек.