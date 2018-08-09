9 Авг. 17:46 2018-08-09T17:46:28+03:00

Проданы все билеты на матч минского «Динамо» с «Зенитом».

Матч начнется в Минске в 8 вечера по белорусскому времени

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Белорусские клубы сыграют вечером 9 августа первые матчи в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Минское «Динамо» сразится в белорусской столице с футболистами из питерского «Зенита». Брестское «Динамо» отправилось на Кипр, чтобы сыграть матч с кипрским «Аполлоном» из Лимасола.

Матчи начнутся в восемь вечера по белорусскому времени.

Кстати, все билеты на матч минского «Динамо» с «Зенитом» проданы, сообщается в Твиттере минского «Динамо».

Держим кулаки и болеем за наших!