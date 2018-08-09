Проданы все билеты на матч минского «Динамо» с «Зенитом»
Матч начнется в Минске в 8 вечера по белорусскому времени
Проданы все билеты на матч минского «Динамо» с «Зенитом».
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Белорусские клубы сыграют вечером 9 августа первые матчи в третьем раунде квалификации Лиги Европы.
Минское «Динамо» сразится в белорусской столице с футболистами из питерского «Зенита». Брестское «Динамо» отправилось на Кипр, чтобы сыграть матч с кипрским «Аполлоном» из Лимасола.
Матчи начнутся в восемь вечера по белорусскому времени.
Кстати, все билеты на матч минского «Динамо» с «Зенитом» проданы, сообщается в Твиттере минского «Динамо».
Держим кулаки и болеем за наших!