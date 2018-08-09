В Гродно конфисковали купленный в кредит внедорожник

9 Авг. 19:24 2018-08-09T19:24:58+03:00

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В прошлом году мужчина приобрел для сожительницы автомобиль «БМВ Х5» и зарегистрировал его на свое имя. А женщина на свое имя взяла два кредита. В январе мужчина попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения. За это ему дали штраф в размере 66 базовых величин с лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

9 мая он снова нетрезвым сел за руль и попал в ДТП.

Чтобы спасти внедорожник от конфискации, супруга повторника твердила, что управляла им она. В дальнейшем дала следователю правдивые показания, которые в ходе судебного заседания подтвердили двое дачников. Обстоятельств, отягчающих ответственность мужа, не установлено, а смягчающими признаны его чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении и наличие на иждивении малолетнего ребенка. При этом доводы о фактической принадлежности «БМВ Х5» не повлияли на принятие решения о судьбе этого автомобиля.

25 июля суд Октябрьского района Гродно приговорил повторника к наказанию в виде ограничения свободы на срок один год и три месяца без направления в исправительное учреждение с лишением прав на пять лет и штрафом в размере 140 базовых величин. Автомобиль «БМВ Х5» конфискован. Приговор вступил в силу.