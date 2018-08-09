После первого тайма минское «Динамо» обыгрывает «Зенит» со счетом 3:0

9 Авг. 20:57 2018-08-09T20:57:22+03:00

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На стадионе «Динамо» в Минске проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в которой динамовцы столицы встречаются с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Со старта мячом больше владели минчане. И уже на 12-й минуте Урош Николич забил со штрафного. Дальше Динамовцы забили еще два мяча: Владимир Хващинский и Нино Галович. После третьего мяча вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин повис на сетке ворот, которая порвалась - пришлось врачу «Динамо» ее латать пластырем.

Динамо Минск – Зенит - 3:0 (перерыв)

Голы: 1:0 – 12 Николич,

2:0 – 32 Хващинский,

3:0 – 41 Галович.

Динамо Минск: Горбунов, Бегунов, Роша, Галович, Шитов, Николич, Яхая, Корзун, Швецов, Хващинский, Иванов.

Зенит: Лодыгин, Мевля, Иванович, Анюков, Набиуллин, Кузяев, Краневиттер, Шатов, Ригони, Эрнани, Дриусси.

Предупреждения: Бегунов (34), Мевля (45).