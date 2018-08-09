2018-08-09T20:57:22+03:00
Спорт

После первого тайма минское «Динамо» обыгрывает «Зенит» со счетом 3:0

На игре почти полный стадион
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Динамо" уверено вело игру."Динамо" уверено вело игру.Фото: Владимир КРИУЛИН
Изменить размер текста:

На стадионе «Динамо» в Минске проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в которой динамовцы столицы встречаются с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Со старта мячом больше владели минчане. И уже на 12-й минуте Урош Николич забил со штрафного. Дальше Динамовцы забили еще два мяча: Владимир Хващинский и Нино Галович. После третьего мяча вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин повис на сетке ворот, которая порвалась - пришлось врачу «Динамо» ее латать пластырем.

Динамо Минск – Зенит - 3:0 (перерыв)

Голы: 1:0 – 12 Николич,

2:0 – 32 Хващинский,

3:0 – 41 Галович.

Динамо Минск: Горбунов, Бегунов, Роша, Галович, Шитов, Николич, Яхая, Корзун, Швецов, Хващинский, Иванов.

Зенит: Лодыгин, Мевля, Иванович, Анюков, Набиуллин, Кузяев, Краневиттер, Шатов, Ригони, Эрнани, Дриусси.

Предупреждения: Бегунов (34), Мевля (45).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Теперь точно приедет!» К приезду Лукашенко в Гомеле готовятся уже в третий раз
Сергей Гуренко - о победе над «Зенитом»: «Радует, что ребята доставили праздник. Давно такого не было»
Минское «Динамо» обыграло в Лиге Европы «Зенит» - 4:0
СК отпустил сотрудников редакции портала tut.by задержанных по «делу БелТА»
В Минске на 11 пляжах ограничено или запрещено купание
В Витебске рабочего засыпало грунтом
В Бресте попался 70-летний валютчик
В Гродно конфисковали купленный в кредит внедорожник
Проданы все билеты на матч минского «Динамо» с «Зенитом»
В Пинске утонул 17-летний парень, спасая девушку, не умеющую плавать
Редактора TUT.BY Анну Калтыгину не отпустили
СК отпускает редактора TUT.BY Галину Уласик
Под Брестом автомобиль ГАИ улетел в кювет и опрокинулся
В Орше сотрудник ГАИ спас котенка, который застрял под капотом машины
В Западной Двине поймали почти 50-килограммового сома
СК: Ирина Левшина задержана
Исчезла главный редактор БелаПАН Ирина Левшина
В Витебской области один ребенок выпил кислоту, а второй разгрыз градусник
Белорусские клубы сыграют первые матчи в третьем раунде квалификации Лиги Европы
В Витебске двое мужчин потеряли сознание в колодце, их достали оттуда спасатели
Дед и кот - в Витебске появилось прикольное граффити
В Беларуси осенью появится кодекс госслужащего
Парень предложил знакомой заработать, а в итоге повесил на нее кредит
Основателя TUT.BY вызывали на допрос в СК
Под Скиделем из-за ДТП дорогу завалило тушами животных
В Бешенковичском районе ребенок выпил уксусную кислоту
В Бресте появился "музыкальный" пешеходный переход
Электрички БЖД обеспечат бесперебойной мобильной связью и wi-fi