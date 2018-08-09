2018-08-09T19:53:30+03:00
Происшествия

В Бресте попался 70-летний валютчик

Он обменивал деньги около отделения одного из банков
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
В Бресте поймали пожилого валютчика. Фото: ОБЭП Московского РОВД БрестаВ Бресте поймали пожилого валютчика. Фото: ОБЭП Московского РОВД Бреста
Изменить размер текста:

Пожилой брестчанин был задержан сотрудниками милиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Он осуществлял валютно-обменные операции около отделения одного из банков, расположенных на рынке.

– В ходе личного обыска у гражданина обнаружены при себе 1 376 долларов США, 290 евро, 27 600 российских рублей и более 700 белорусских рублей, что в эквиваленте составляет свыше 2 500 долларов США. Валюта изъята, в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, – сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Всего с начала года за нарушение порядка проведения валютных операций, по информации УВД Брестского обисполкома, задержаны 34 человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Теперь точно приедет!» К приезду Лукашенко в Гомеле готовятся уже в третий раз
Сергей Гуренко - о победе над «Зенитом»: «Радует, что ребята доставили праздник. Давно такого не было»
Минское «Динамо» обыграло в Лиге Европы «Зенит» - 4:0
СК отпустил сотрудников редакции портала tut.by задержанных по «делу БелТА»
После первого тайма минское «Динамо» обыгрывает «Зенит» со счетом 3:0
В Минске на 11 пляжах ограничено или запрещено купание
В Витебске рабочего засыпало грунтом
В Гродно конфисковали купленный в кредит внедорожник
Проданы все билеты на матч минского «Динамо» с «Зенитом»
В Пинске утонул 17-летний парень, спасая девушку, не умеющую плавать
Редактора TUT.BY Анну Калтыгину не отпустили
СК отпускает редактора TUT.BY Галину Уласик
Под Брестом автомобиль ГАИ улетел в кювет и опрокинулся
В Орше сотрудник ГАИ спас котенка, который застрял под капотом машины
В Западной Двине поймали почти 50-килограммового сома
СК: Ирина Левшина задержана
Исчезла главный редактор БелаПАН Ирина Левшина
В Витебской области один ребенок выпил кислоту, а второй разгрыз градусник
Белорусские клубы сыграют первые матчи в третьем раунде квалификации Лиги Европы
В Витебске двое мужчин потеряли сознание в колодце, их достали оттуда спасатели
Дед и кот - в Витебске появилось прикольное граффити
В Беларуси осенью появится кодекс госслужащего
Парень предложил знакомой заработать, а в итоге повесил на нее кредит
Основателя TUT.BY вызывали на допрос в СК
Под Скиделем из-за ДТП дорогу завалило тушами животных
В Бешенковичском районе ребенок выпил уксусную кислоту
В Бресте появился "музыкальный" пешеходный переход
Электрички БЖД обеспечат бесперебойной мобильной связью и wi-fi