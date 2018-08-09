В Бресте попался 70-летний валютчик

9 Авг. 19:53 2018-08-09T19:53:30+03:00

Он обменивал деньги около отделения одного из банков

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Пожилой брестчанин был задержан сотрудниками милиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Он осуществлял валютно-обменные операции около отделения одного из банков, расположенных на рынке.

– В ходе личного обыска у гражданина обнаружены при себе 1 376 долларов США, 290 евро, 27 600 российских рублей и более 700 белорусских рублей, что в эквиваленте составляет свыше 2 500 долларов США. Валюта изъята, в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, – сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Всего с начала года за нарушение порядка проведения валютных операций, по информации УВД Брестского обисполкома, задержаны 34 человека.