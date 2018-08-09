9 Авг. 20:19 2018-08-09T20:19:48+03:00

В Витебске рабочего засыпало грунтом во время замены трубопровода

Изменить размер текста: A A

Сообщение об обрушении грунта при проведении земляных работ в районе дома 33 по проспекту Фрунзе от диспетчера скорой поступило в МЧС 9 августа около 12 часов дня. Рабочего засыпало, когда шла замена трубопровода холодного водоснабжения.

В 12:45 сотрудники МЧС с помощью шанцевого инструмента извлекли из-под завала пострадавшего, 1974 года рождения, плотника-бетонщика ООО «ЗападВодСтрой» и передали бригаде скорой медицинской помощи.

С травмами различной степени тяжести он госпитализирован в ГУЗ «Витебская областная клиническая больница», рассказали в МЧС.