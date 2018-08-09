В Минске на 11 пляжах ограничено или запрещено купание
С 2 по 8 августа проведена оценка санитарного состояния 21 пляжа
В Минске на 11 пляжах купание ограничено или запрещеноФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Отобрано 33 пробы воды открытых водоемов. При этом 6 проб воды не соответствуют установленным требованиям безопасности по микробиологическим показателям.
По состоянию на 8 августа, ограничено купание детей на пляже № 4 водохранилища «Криница».
Приостановлено купание детей и взрослых (без приостановления занятия всеми видами водного спорта) на пяти пляжах № 5-8 водохранилища «Дрозды», № 6 водохранилища «Заславское».
В настоящее время запрещена эксплуатация пляжей № 8, 9 водохранилища «Заславское», № 1 водохранилища «Заславское», № 2 водохранилища «Дрозды», № 1 водохранилища «Комсомольское озеро», сообщили в санитарно-эпидемиологическая служба города Минска.