В Минске на 11 пляжах ограничено или запрещено купание

9 Авг. 20:35 2018-08-09T20:35:38+03:00

В Минске на 11 пляжах купание ограничено или запрещено Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С 2 по 8 августа проведена оценка санитарного состояния 21 пляжа

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Отобрано 33 пробы воды открытых водоемов. При этом 6 проб воды не соответствуют установленным требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

По состоянию на 8 августа, ограничено купание детей на пляже № 4 водохранилища «Криница».

Приостановлено купание детей и взрослых (без приостановления занятия всеми видами водного спорта) на пяти пляжах № 5-8 водохранилища «Дрозды», № 6 водохранилища «Заславское».

В настоящее время запрещена эксплуатация пляжей № 8, 9 водохранилища «Заславское», № 1 водохранилища «Заславское», № 2 водохранилища «Дрозды», № 1 водохранилища «Комсомольское озеро», сообщили в санитарно-эпидемиологическая служба города Минска.