СК отпустил сотрудников редакции портала tut.by задержанных по «делу БелТА»

9 Авг. 21:03 2018-08-09T22:15:42+03:00

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Проверкой, проведенной сотрудниками МВД, выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является «БелТА».

В ходе проведения следственных действий добытые доказательства, показания самих подозреваемых сотрудников издательского дома «Белорусская наука», редакционно-издательского учреждения «Кульутра и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа», подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Кроме того, с учетом установленных в ходе расследования обстоятельств, а также того, что Марина Золотова является должностным лицом, ее действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (бездействие должностного лица).

Главный редактор ООО «ТутБай Медиа» признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники общества с ограниченной ответственностью незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП «БелТА». Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей, проходящих по делу.

Учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой.

Также, после проведения комплекса неотложных следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу следствием принято решение об освобождении Анны Калтыгиной, Галины Уласик, Анны Ермаченок и иных лиц, проходящих по делу.

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