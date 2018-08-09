Минское «Динамо» обыграло в Лиге Европы «Зенит» - 4:0

9 Авг. 21:56 2018-08-09T23:26:04+03:00

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Динамовцы Минска для многих неожиданно дома обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга в игре 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Все-таки фаворитом считались питерцы. Но минчане грамотно сыграли в обороне и классно реализовали свои моменты в атаке. В итоге победа - 4:0. Не зря Сергей Гуренко так верил в своих подопечных.

Ответный матч пройдет через неделю в Санкт-Петербурге, причем, игра будет без зрителей (УЕФА приняло такое решение из-за некорректного поведения фанатов «Зенита» в прошлом сезоне).

Четырежды вратарь «Зенита» доставал мяч из сетки своих ворот.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда жребий свел минское «Динамо» с «Зенитом», многие предвкушали зрелищную игру. Но мало кто допускал, что минчане смогут зацепиться за результата. Да у «Зенита» новый тренер и изменения в составе - нет сыгранности. Сила же «Динамо» в надежной обороне и организации игры (хотя тоже хватает новичков). Что же мы получили на выходе?

Игра началась с преимущества в контроле мяча «Динамо». Было несколько дальних ударов. Кажется, в голове большинства промелькнула мысль: уже неплохо. Что было дальше? Штрафной возле ворот «Зенита». К мячу подходит главный игродел «Динамо» Урош Николич и кладет мяч в ближний угол. Думается, тренеры питерцев могут предъявить претензии вратарю Юрию Лодыгину (в последнее время в основе чаще играет кипер Андрей Лунев).

«Динамо» не останавливалось. Сначала Владимир Хващинский завершил серию ударов из шрафной точным попадание. А затем Нино Галович забил после подачи Николича со «стандарта». После третьего гола Лодыгин был обескуражен и повил на сетке - та порвалась. Сетку в спешном порядке пришлось латать пластырем врачу «Динамо».

- Ребята выполнили план на игру, - сказал после игры Сергей Гуренко. - Мастерством с «Зенитом» тягаться сложно. Тут на первый план вышли организация, дисциплина, характер. В целом, доволен. Задача была не пропустить. Мы ее выполнили. В начале была цель оттянуть игру от наших ворот, играть быстрее и заставить их ошибаться. Во втором тайме играли по результату.

Сергей Гуренко - о победе над «Зенитом»: «Радует, что ребята доставили праздник. Давно такого не было»

Фанаты «Зенита» периодически жгли файера, была даже попытка выскочить на поле, но ОМОН был бдителен. К концу матча их в тройное кольцо оценили правоохранители.

Конечно, фанаты гостей был шумнее, но и белорусские болельщики были не так молчаливы, как на предыдущих играл «Динамо» (по официальным данным на игре было 21 750 зрителей).

Во втором тайме «Зенит» пошел в наступление, динамовцы низко «сели», можно сказать, отбивались. А потом выскочили в атаку и забили - 4:0. Потрясающая реализация!

На пресс-конференции Сергею Гуренко предложили напомнить динамовцам какие камбэки случались в Лиге чемпионов за последние два сезона.

- Ребята в раздевалке после игры сами сказали, что это только первый тайм. Основная игра будет в Питере. Мы сделали только полдела. Самое главное, что они почувствовали, что могут играть. Я две недели видел, как у них горели глаза, как они хотели сыграть с «Зенитом», - отметил Гуренко.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак говорил мало. Ему задали буквально пару вопросов, а потом пресс-служба завершила общение. Общий смысл: будут разбираться, во втором тайме выпустили рослых нападающих, потому что ожидали, что соперник уйдет в оборону.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге через неделю, игра пройдет без зрителей. Серегй Гуренко сказал, что можно было бы найти другие формы наказания, а так получается, что и болельщики «Динамо» лишены возможности посетить игру.

ОМОН взял фанатов "Зенита" в плотное кольцо.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Попытки "Зенита" забить ни к чему не привели.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юрий Чиж должен быть доволен.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч из ложи смотрели Максим и Николай Мирные.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита Корзун выжигал центр.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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