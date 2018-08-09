2018-08-09T22:40:14+03:00
Спорт

Сергей Гуренко - о победе над «Зенитом»: «Радует, что ребята доставили праздник. Давно такого не было»

Тренер «Динамо» отметил характер своих подопечных
Владимир КРИУЛИН
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Сергей Гуренко хорошо подготовил план на игру.Сергей Гуренко хорошо подготовил план на игру.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В первой игре 3-го квалификационного раунда минское «Динамо» обыграло «Зенит» - 4:0.

Главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал матч:

- Знали, что «Зенит» серьезно отнесется к игре с нами. На нашу предыдущую игру приезжали представители их тренерского штаба, они собирали информацию, их консултировали.

Ребята выполнили план на игру. Мастерством с «Зенитом» тягаться сложно. Тут на первый план вышли организация, дисциплина, характер. В целом, доволен. Задача была не пропустить. Мы ее выполнили.

В начале была цель оттянуть игру от наших ворот, играть быстрее и заставить их ошибаться. Во втором тайме играли по результату.

Ребята в раздевалке после игры сами сказали, что это только первый тайм. Основная игра будет в Питере. Мы сделали только полдела. Самое главное, что они почувствовали, что могут играть. Я две недели видел, как у них горели глаза, как они хотели сыграть с «Зенитом».

Радует, что ребята доставили праздник. Давно не было такого [футбольного] праздника. Надо больше развивать футбол. Люди-то есть. Я всегда говорил: если на играх хоккейного «Динамо» полная арена, почему на футболе такого не может быть. Не будь такого стадиона как сейчас, может, и не было бы такой победы.

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