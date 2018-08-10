2018-08-10T11:03:24+03:00
Спорт

Белоруска Эльвира Герман взяла золото ЧЕ по легкой атлетике

Теперь у Беларуси уже 4 медали ЧЕ по легкой атлетике
Ольга ИВАШЕНКО
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Белоруска Эльвира Герман взяла золото ЧЕ по легкой атлетике.Белоруска Эльвира Герман взяла золото ЧЕ по легкой атлетике.
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Эльвира Герман - чемпионка Европы в беге на 100 метров с барьерами. В финальном забеге на дистанции 100 метров с барьерами Герман показала лучшее время на финише - 12,67 сек. Серебро у немецкой легкоатлетки Памелы Дуткевич с итоговым результатом 12,72 сек. Бронза досталась Дуткевич Синди Роледер. Ее результат - 12,77 сек.

Еще одна белорусская легкоатлетка Алина Талай не смогла завершить забег. Спортсменка сошла с дистанции из-за травмы, передает belapan.by

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