Белоруска Эльвира Герман взяла золото ЧЕ по легкой атлетике
Теперь у Беларуси уже 4 медали ЧЕ по легкой атлетике
Белоруска Эльвира Герман взяла золото ЧЕ по легкой атлетике.
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Эльвира Герман - чемпионка Европы в беге на 100 метров с барьерами. В финальном забеге на дистанции 100 метров с барьерами Герман показала лучшее время на финише - 12,67 сек. Серебро у немецкой легкоатлетки Памелы Дуткевич с итоговым результатом 12,72 сек. Бронза досталась Дуткевич Синди Роледер. Ее результат - 12,77 сек.
Еще одна белорусская легкоатлетка Алина Талай не смогла завершить забег. Спортсменка сошла с дистанции из-за травмы, передает belapan.by