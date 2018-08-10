2018-08-10T11:08:33+03:00
Спорт

Азаренко завершила борьбу на турнире в Канаде, а Соболенко вышла в третий круг

Белорусские теннисистки провели матчи во втором круге «Премьера» в Монреале.
Ольга ИВАШЕНКО
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Азаренко завершила борьбу на турнире в Канаде, а Соболенко вышла в третий круг. Фото: архивАзаренко завершила борьбу на турнире в Канаде, а Соболенко вышла в третий круг. Фото: архив
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Вчера Арина Соболенко вышла в третий круг турнира. В матче второго раунда спортсменка разбила вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки - 5:7, 6:2, 7:6. Матч длился 2 часа 31 минуту. В следующий раз Соболенко сразится с бельгийкой Элизой Мертенс, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге

А вот Виктория Азаренко покидает Открытый чемпионат Канады по теннису. Вчера она встречалась с Йоханной Конта из Великобритании и проиграла - 3:6, 1:6, передает belapan.by.

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