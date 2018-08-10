2018-08-10T11:12:36+03:00
Общество

Сегодня в силу вступает безвиз между Беларусью и Китаем

Теперь, если поездка в Китай не превышает 30 дней, а общее количество дней, проведенных в Китае за год, не будет превышать 90, оформлять визу белорусам в Китай будет не нужно
Ольга ИВАШЕНКО
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Сегодня в силу вступает безвиз между Беларусью и Китаем. Фото: архивСегодня в силу вступает безвиз между Беларусью и Китаем. Фото: архив
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Такое же правило отныне действует и для китайских туристов, которые собираются к нам в гости. А если будет нужно остаться в стране более чем на месяц для работы или учебы, можно будет получить специальную визу.

Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано 10 июня в Циндао по итогам переговоров Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином, передает interfax.by.

Так, Беларусь стала одной из немногих стран Европы, у которых действует безвизовый режим с Китаем.

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