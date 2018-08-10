СЕГОДНЯ 11:12 2018-08-10T11:12:31+03:00

В Витебске сотрудники МЧС спасли рабочего, которого засыпало грунтом. Фото: Витебское областное управление МЧС

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось вчера, 9 августа, около полудня. О произошедшем в МЧС сообщил диспетчер скорой медпомощи.

Когда к месту происшествия приехали спасатели, выяснилось что во время проведения работ по замене трубопровода холодного водоснабжения на мужчину обрушился грунт. Из-под завала пострадавшего пришлось доставать при помощи шанцевого инструмента. К счастью, успешно.

Как только спасатели закончили свою работу, пострадавшего передали в руки медикам. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу, передает interfax.by.