В Витебске сотрудники МЧС спасли рабочего, которого засыпало грунтом
Мужчина жив, находится в больнице
В Витебске сотрудники МЧС спасли рабочего, которого засыпало грунтом. Фото: Витебское областное управление МЧС
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ЧП случилось вчера, 9 августа, около полудня. О произошедшем в МЧС сообщил диспетчер скорой медпомощи.
Когда к месту происшествия приехали спасатели, выяснилось что во время проведения работ по замене трубопровода холодного водоснабжения на мужчину обрушился грунт. Из-под завала пострадавшего пришлось доставать при помощи шанцевого инструмента. К счастью, успешно.
Как только спасатели закончили свою работу, пострадавшего передали в руки медикам. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу, передает interfax.by.