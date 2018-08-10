В Минске слесарь закурил во время ремонта машины. Машина сгорела, слесарь в больнице
От пожара пострадали еще три машины
В Минске слесарь закурил во время ремонта машины. Машина сгорела, слесарь в больнице. Фото: 112.by
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Все случилось вчера на 2-м Велосипедном переулке. Прибывшие спасатели потушили то, что осталось от ВАЗ-2108, который вспыхнул как спичка.
Как выяснилось позже, пожар начался, когда слесарь попытался снять топливный бак машины с сигаретой в руках. Дальше произошло то, что произошло. Слесаря с ожогами лица, головы и туловища 1-3 степени (всего 45% тела) госпитализировали в больницу. ВАЗ-2108 выгорел дотла, а вместе с этим авто пострадали еще и три других, которые стояли рядом - Mercedes-Benz, Opel Vectra и Audi A4, сообщает Минское городское управление МЧС.