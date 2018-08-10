2018-08-10T12:37:12+03:00
Происшествия

Две смерти на воде за день в Брестской области: все погибшие были пьяны

Ольга ИВАШЕНКО
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Две смерти на воде за один день в Брестской области: все погибшие были пьяны. Фото: архивДве смерти на воде за один день в Брестской области: все погибшие были пьяны. Фото: архив
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- Только за вчерашний день на водоемах Брестской области утонули два человека, - сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестчине Дмитрий Иванюк.

Первая трагедия случилась возле агрогородка Синкевичи Лунинецкого района. Из реки Лань достали тело гражданина Латвии 1969 года рождения. Как позже выяснилось, вместе с супругой мужчина приехал погостить к родственникам. Вместе пошли отдохнуть к реке, выпили, а потом мужчина зашел в воду и утонул.

Вторая трагедия - в Кобринском районе. В озере Бамовское недалеко от деревни Мухоловки утонул житель Кобрина 1984 года рождения. По предварительным данным, он тоже был пьян.

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