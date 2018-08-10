2018-08-10T13:27:18+03:00
Происшествия

В Карелии пропали белорусы-байдарочники

Трое туристов из Беларуси уже две недели не выходят на связь с родственниками
Ольга ИВАШЕНКО
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В Карелии пропали белорусы-байдарочники. Фото: архивВ Карелии пропали белорусы-байдарочники. Фото: архив
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В Карелии разыскивают пропавших байдарочников. В эти края белорусские туристы отправились на байдарочный сплав. Родственники забили тревогу, когда 4 августа мужчины, как планировали, не вернулись домой. Пропали Леонид Воробей, Александр Чикунов и Александр Волосюк. В белорусскую милицию по поводу пропажи родного человека обратилась дочь Леонида Воробья Анастасия.

Она рассказала, что в Карелию на сплавы мужчины ездят уже не в первый год. На этот раз они уехали туда на машине - cветло-сером Volkswagen Sharan. С собой у них было две байдарки. На связь мужчины выходили из Санкт-Петербурга, а 25 июля написали, что купаются в реке Северная Шуя, и что у них все хорошо. Дальше связь преравалась.

Сейчас их ищет местная полиция, посольство Беларуси держит с правоохранителями постоянную связь.

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