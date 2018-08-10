Лукашенко долетел до Гомеля

СЕГОДНЯ 13:47 2018-08-10T15:58:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В первую очередь президент планирует посетить Гомельскую областную детскую клиническую больницу. Напомним, какое-то время назад именно здесь возникали проблемы с оборудованием и количеством койко-мест для больных детей. Реконструкцию в больнице проводили с 2016 года. Сегодня же ее называют одной из лучших в области, с самым современным высокоточным медицинским оборудованием.

Помимо детской больницы, в графике визитов Лукашенко числится также ОАО «Гомсельмаш».Также президенту доложат о социально-экономическом развитии региона, сообщили в Администрации главы государства.