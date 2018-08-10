Россия приостанавливает беспошлинную поставку нефтепродуктов Беларуси и выдачу кредитов

СЕГОДНЯ 15:11 2018-08-10T16:07:05+03:00

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По информации агентства "Рейтер", Россия приняла решение приостановить предоставление кредитов Беларуси, а также намерена ограничить для Минска беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) с IV квартала 2018 года. Причиной такого решения в сообщении называют потери, которые понес госбюджет России. Также указано, что об этом свидетельствует протокол изменений к двухстороннему межправсоглашению и пояснительная записка "Белнефтехима", копиями которых и располагает агентство "Рейтер".