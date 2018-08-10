СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-10T16:15:20+03:00

В Пинске на врача завели уголовное дело за то, что он не оказал помощь пациенту. И в результате пациент умер.

Доктор не оказал помощь поступившему пациенту, а через некоторое время пациент умер

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По данным прокуратуры, в ночь с 11 на 12 февраля во время дежурства медик без уважительной причины не оказал медицинскую помощь больному, которого по скорой привезли из поликлиники. В тот же день больной умер в палате приемного отделения. По заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая установила, правильно ли была оказана медпомощь пациенту, в отношении врача прокурора возбудили уголовное дело по ч.2 ст.161 УК.

В настоящее время врач-терапевт приемного отделения Пинской центральной больницы находится под следствием, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.