Лукашенко о золоте Герман: Много положительных эмоций
Будучи президентом Национального олимпийского комитета, Лукашенко поздравил белорусскую спортсменку с золотом на чемпионате Европы
Будучи президентом Национального олимпийского комитета, Лукашенко поздравил белорусскую спортсменку с золотом на чемпионате Европы
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- Эта прекрасная победа в соперничестве с атлетами мирового уровня принесла много положительных эмоций белорусским болельщикам, - цитирует текст поздравительной телеграммы президента его пресс-служба.
По мнению президента, одерживать победы и в дальнейшем Герман позволит ее трудолюбие, целеустремленность и хорошая подготовка. Белорусской сборной на чемпионате в Берлине Лукашенко пожелал крепкого здоровья и новых побед.
Напомним, на нынешнем Чемпионате Европы золото Герман – пока что единственная награда высшей пробы в нашей команде.