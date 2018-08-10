Лукашенко о золоте Герман: Много положительных эмоций

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-10T16:45:07+03:00

Будучи президентом Национального олимпийского комитета, Лукашенко поздравил белорусскую спортсменку с золотом на чемпионате Европы

Будучи президентом Национального олимпийского комитета, Лукашенко поздравил белорусскую спортсменку с золотом на чемпионате Европы

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- Эта прекрасная победа в соперничестве с атлетами мирового уровня принесла много положительных эмоций белорусским болельщикам, - цитирует текст поздравительной телеграммы президента его пресс-служба.

По мнению президента, одерживать победы и в дальнейшем Герман позволит ее трудолюбие, целеустремленность и хорошая подготовка. Белорусской сборной на чемпионате в Берлине Лукашенко пожелал крепкого здоровья и новых побед.

Напомним, на нынешнем Чемпионате Европы золото Герман – пока что единственная награда высшей пробы в нашей команде.