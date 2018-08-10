Задержанного по «делу БелТА» корреспондента радиостанции «Немецкая волна» Павлюка Быковского освободили
Журналиста освободили после допроса
Задержанного по «делу БелТА» корреспондента радиостанции «Немецкая волна» Павлюка Быковского освободили. Фото: соцсети
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Напомним, Быковского задержали 8 августа на 72 часа. Срок задержания должен был истечь в субботу 11 августа. Перед этим в квартире журналиста был проведен обыск с изъятием электронных носителей информации.
«Немецкая волна» обратилась к белорусскому послу в Берлине с требованием немедленно освободить Быковского. Также в защиту Быковского высказался МИД Германии.