Задержанного по «делу БелТА» корреспондента радиостанции «Немецкая волна» Павлюка Быковского освободили

СЕГОДНЯ 16:52 2018-08-10T16:52:57+03:00

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Напомним, Быковского задержали 8 августа на 72 часа. Срок задержания должен был истечь в субботу 11 августа. Перед этим в квартире журналиста был проведен обыск с изъятием электронных носителей информации.

«Немецкая волна» обратилась к белорусскому послу в Берлине с требованием немедленно освободить Быковского. Также в защиту Быковского высказался МИД Германии.