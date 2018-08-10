Лукашенко об окончании реконструкции Гомельской областной детской больницы: Построили дворец, иначе не скажешь
Общаясь с жителями Гомеля во время своей рабочей поездки туда, президент оценил качество проделанной работы в медучреждении
Лукашенко об окончании реконструкции Гомельской областной детской больницы: Построили дворец, иначе не скажешь. Фото: пресс-служба президента
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- Построили дворец, иначе не скажешь. Высочайшие технологии, прекрасная больница — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.
Также президент подчеркнул, что подобные медучреждения возвели в каждой области. При этом сначала рассматривали другой проект, по которому строить больницу планировали за чертой города. и сперва рассматривался проект о строительстве этой больницы за городской чертой. Однако, по словам президента, в конечном итоге все же решили реконструировать старый комплекс.
- Получился прекрасный квартал с внутренним садиком. Не жалко. Это для наших детей. Что они там творят… И это же не в Минске в центре «Мать и дитя», а в областном центре, - добавил Лукашенко.