2018-08-10T17:35:35+03:00
Политика

Лукашенко об окончании реконструкции Гомельской областной детской больницы: Построили дворец, иначе не скажешь

Общаясь с жителями Гомеля во время своей рабочей поездки туда, президент оценил качество проделанной работы в медучреждении
Ольга ИВАШЕНКО
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Лукашенко об окончании реконструкции Гомельской областной детской больницы: Построили дворец, иначе не скажешь. Фото: пресс-служба президентаЛукашенко об окончании реконструкции Гомельской областной детской больницы: Построили дворец, иначе не скажешь. Фото: пресс-служба президента
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- Построили дворец, иначе не скажешь. Высочайшие технологии, прекрасная больница — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Также президент подчеркнул, что подобные медучреждения возвели в каждой области. При этом сначала рассматривали другой проект, по которому строить больницу планировали за чертой города. и сперва рассматривался проект о строительстве этой больницы за городской чертой. Однако, по словам президента, в конечном итоге все же решили реконструировать старый комплекс.

- Получился прекрасный квартал с внутренним садиком. Не жалко. Это для наших детей. Что они там творят… И это же не в Минске в центре «Мать и дитя», а в областном центре, - добавил Лукашенко.

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