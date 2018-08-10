Выпустили Ирину Левшину, задержанную по «делу БелТА»
В изоляторе временного содержания на Окрестина она провела одну ночь
Выпустили Ирину Левшину, задержанную по «делу БелТА». Фото: БелаПАН
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Главный редактор «БелаПАНа» Ирина Левшина так же, как и другие задержанные, проходит по делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации. О ее освобождении на своих страницах в соцсетях пишут коллеги и знакомые.
Напомним, утром 9 августа Ирина Левшина перестала выходить на связь. Приехав к ней в квартиру, родственники обнаружили следы обыска: был разобран системный блок компьютера, из него изъят жесткий диск. Затем стало известно, что главного редактора БелаПАН увезли на допрос и задержали. Допрос длился два часа, сейчас у Ирины Левшиной - подписка о неразглашении материалов уголовного дела.