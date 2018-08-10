Пропавшие в Карелии белорусские туристы-байдарочники нашлись
Они возвращаются в Беларусь
Пропавшие в Карелии белорусские байдарочники нашлись Фото с сайта pixabay.com
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Как сообщила БелаПАН начальник пресс-службы МВД по Республике Карелия Елена Есетская, похоже, они и не терялись
– По нашим сведениям, уже подъезжают к Беларуси на машине, – рассказала она.
Посольство Беларуси в России заявило на своей странице в Facebook, что в связи с пропажей трех граждан Беларуси в районе реки Шуя ведутся розыскные мероприятия.
В МВД пояснили, что 9 августа поступило заявление от дочери одного из потерявшихся белорусов с просьбой установить местонахождение отца, который, по ее сведениям, отправился в турпоход в Карелию на реку Шую.
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