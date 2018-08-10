Пропавшие в Карелии белорусские туристы-байдарочники нашлись

СЕГОДНЯ 19:17 2018-08-10T19:17:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщила БелаПАН начальник пресс-службы МВД по Республике Карелия Елена Есетская, похоже, они и не терялись

– По нашим сведениям, уже подъезжают к Беларуси на машине, – рассказала она.

Посольство Беларуси в России заявило на своей странице в Facebook, что в связи с пропажей трех граждан Беларуси в районе реки Шуя ведутся розыскные мероприятия.

В МВД пояснили, что 9 августа поступило заявление от дочери одного из потерявшихся белорусов с просьбой установить местонахождение отца, который, по ее сведениям, отправился в турпоход в Карелию на реку Шую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Карелии пропали белорусы-байдарочники