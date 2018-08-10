Интернет-мошенник представился военным врачом и выманил деньги у белоруски

СЕГОДНЯ 20:23 2018-08-10T20:46:44+03:00

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Он выудил у женщины крупную денежную сумму. Она познакомилась с мужчиной в "Одноклассниках" в мае. Женщина 1954-го года рождения им настолько заинтересовалась, что потеряла всякую бдительность.

Как рассказал начальник ОРПСВТ КМ УВД Гродненского облисполкома Сергей Черняк неизвестный выступил в образе военного врача из России, работающего по контракту на территории Афганистана. В процессе тесного общения женщина позвала его в гости в нашу страну. Мошенник оказался не прочь посетить Беларусь, но сразу напомнил, что у него обязательства по срочному трудовому договору, который можно расторгнуть, заплатив неустойку.

Своих денег у него не оказалось, а вот представительница слабого пола решила помочь кавалеру и взяла в банке кредит на тысячу евро. Вскоре эти деньги ушли на счет одного из банков Стамбула. Далее злоумышленник уговорил даму помочь со страховкой и билетом, а также иными расходами, выудив у нее еще чуть более двух тысяч долларов США.

Когда женщина осознала произошедшее, она отправилась за помощью в органы внутренних дел.

Сейчас проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.