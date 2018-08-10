2018-08-10T20:45:29+03:00
Происшествия

В Вороновском районе агроном переехала полевода, который прилег отдохнуть в саду

Следователи выясняют обстоятельства
Надежда СЕРГЕЕВА
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Фото: sk.gov.byФото: sk.gov.by
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6 августа около четырех часов вечера вблизи деревни Радюнцы Вороновского района на территории фруктового сада коллективного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Дотишки» управлявшая автомашиной «ВАЗ» 35-летняя агроном-садовод совершила наезд на 32-летнюю полевода-садовода. Получившая тяжелую травму женщина госпитализирована в учреждение здравоохранения.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили ряд свидетелей. Установлено, что наезд на работницу произошел в момент, когда она лежала на земле во время технологического перерыва в работе. Подозреваемая и потерпевшая находились в трезвом виде, сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области назначено проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз.

Планируются иные процессуальные и следственные действия. По итогам расследования уголовного дела произошедшему будет дана окончательная правовая оценка, установлены причины и условия, приведшие к тяжким последствиям, для устранения предпосылок их возникновения.

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