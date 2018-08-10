В Слуцке пенсионер молотком вбил себе в голову нож

СЕГОДНЯ 21:27 2018-08-10T21:44:59+03:00

Родственники рассказали, что в последнее время у него были проблемы с психикой

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В Слуцке 28 июня 73-летний пенсионер решил свести счеты с жизнью. В трезвом уме он взял нож и вогнал его до рукоятки молотком для отбивки мяса в левый висок, рассказал газете «Слуцкий курьер» следователь Слуцкого РОСК Андрей Вайцехович.

Мужчина думал, что умрет сразу, но не вышло, поэтому он лег на диван и ждал.

Пенсионер жил один, но в этот день, через несколько часов после произошедшего, его пришла проведать родственница – жена внука. Она позвонила в звонок, мужчина встал с дивана и открыл дверь. Женщина ужаснулась. Через несколько минут, отойдя от шока, она вызвала «скорую». Пенсионера забрали в реанимацию.

Через несколько дней его перевели в травматологическое отделение. А 11 июля он умер в больнице.