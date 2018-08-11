В Светлогорске парень представлялся удачливым игроком и выманивал у знакомых деньги

СЕГОДНЯ 09:07 2018-08-11T09:07:48+03:00

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Шесть жителей Светлогорска пострадали от действий 21-летнего мошенника, который выманил у них деньги и имущество.

-Он убеждал граждан, что выиграл крупную сумму денег в игровом клубе и для ее получения необходимо заплатить комиссионные либо налог на выигрыш. Старался найти индивидуальный подход к каждому потерпевшему, при необходимости несколько интерпретировал основную легенду, - рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. – Молодой человек просил знакомых приобрести для него мобильный телефон с рассрочкой платежа для его залога, а после получения выигрыша обещал погасить рассрочку и выплатить вознаграждение. Иногда обещал потерпевшим подарить оформленные на них телефоны.

Всего мошенник завладел деньгами и имуществом на пять тысяч рублей. Один из потерпевших оформил для него на свое имя рассрочку на покупку трех телефонов, взял в банке кредит и еще дал денег в долг. Раньше молодой человек уже был судим, причем два раза – за мошенничество. Последний раз за мошенничество и кражу его наказали в мае – осудили к двум годам исправительных работ.