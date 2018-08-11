2018-08-11T09:07:48+03:00
Происшествия

В Светлогорске парень представлялся удачливым игроком и выманивал у знакомых деньги

Мошенник обманул шесть человек
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Мошенник выманивал у людей деньги, уверяя, что сорвал куш в игровом клубе.Мошенник выманивал у людей деньги, уверяя, что сорвал куш в игровом клубе.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Шесть жителей Светлогорска пострадали от действий 21-летнего мошенника, который выманил у них деньги и имущество.

-Он убеждал граждан, что выиграл крупную сумму денег в игровом клубе и для ее получения необходимо заплатить комиссионные либо налог на выигрыш. Старался найти индивидуальный подход к каждому потерпевшему, при необходимости несколько интерпретировал основную легенду, - рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. – Молодой человек просил знакомых приобрести для него мобильный телефон с рассрочкой платежа для его залога, а после получения выигрыша обещал погасить рассрочку и выплатить вознаграждение. Иногда обещал потерпевшим подарить оформленные на них телефоны.

Всего мошенник завладел деньгами и имуществом на пять тысяч рублей. Один из потерпевших оформил для него на свое имя рассрочку на покупку трех телефонов, взял в банке кредит и еще дал денег в долг. Раньше молодой человек уже был судим, причем два раза – за мошенничество. Последний раз за мошенничество и кражу его наказали в мае – осудили к двум годам исправительных работ.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Александр Лукашенко: «Россияне ведут себя варварски по отношению к нам»
Пьяный подросток катался по Гродно на машине отца, лишенного прав за пьянку
Постоянное место на рынке стоило пенсионерам из Молодечно 200 долларов
В Слуцке пенсионер молотком вбил себе в голову нож
В Вороновском районе агроном переехала полевода, который прилег отдохнуть в саду
Интернет-мошенник представился военным врачом и выманил деньги у белоруски
Пропавшие в Карелии белорусские туристы-байдарочники нашлись
Выпустили Ирину Левшину, задержанную по «делу БелТА»
Лукашенко об окончании реконструкции Гомельской областной детской больницы: Построили дворец, иначе не скажешь
Задержанного по «делу БелТА» корреспондента радиостанции «Немецкая волна» Павлюка Быковского освободили
Лукашенко о золоте Герман: Много положительных эмоций