Постоянное место на рынке стоило пенсионерам из Молодечно 200 долларов

СЕГОДНЯ 10:04 2018-08-11T10:05:18+03:00

Директора рынка подозревают в том, что она четыре года брала взятки от людей, торгующих овощами

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В Молодечно бывшего директора рынка подозревают в коррупционных преступлениях. Женщина с марта 2014 по май 2018 года получала взятки от людей, которые торгуют на рынке овощами, сообщает сайт УВД Минского облисполкома.

Сотрудники БЭП Минской области нашли пятнадцать человек, которых директор вынуждала каждый сезон (с марта по октябрь) выплачивать ей дань. Такса составляла 200 долларов. За это пенсионер получал постоянное место на рынке и мог торговать не только тем, что вырастил на своем участке, но и перепродавать овощи, купленные у оптовиков. Директор закрывала глаза на подобные нарушения.

Всего женщина получила взяток не менее, чем на 6500 долларов и 600 рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту получения взятки повторно, либо путем вымогательства, либо в крупном размере – ч.2 ст.430 УК РБ.